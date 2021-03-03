Йохауг раскрыла секрет похудения

Норвежская лыжница Тереза Йохауг 2 марта после победы в женской раздельной гонке на 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в интервью NRK отметила, что ей нравится мучать себя на склонах.

«В конце гонки я в который раз поняла, что боль — это хорошо. Мне часто больно во время гонок. На самом деле я люблю себя мучать на склонах, когда боль приходит в тело, то я худею, это же здорово», — сказала Йохауг.

Тереза Йохауг — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и 12-кратная чемпионка мира.

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