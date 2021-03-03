Тренер сборной Норвегии Носсум: «Мне бы поставили фингал, если бы я решил забирать телефоны»

Главный тренер сборной Норвегии Эрик Носсум в интервью Iltalehti 2 марта отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о возможном запрете мобильных телефонов для спортсменов во время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

«Инициатива Вяльбе? Да мне бы сразу поставили фингал, если бы я решил забирать телефоны у спортсменов», — кратко прокомментировал ситуацию Носсум.

2 марта Вяльбе в интервью «СЭ» заявила, что хочет забрать телефоны у спортсменов. По ее словам, если лыжникам не нравится такой вариант, то пусть становятся блогерами.

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