ЧМ по лыжным гонкам, мужская «разделка»: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 3 марта, в немецком Оберстдорфе состоится мужская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 15 км. Начало — в 15.15 по московскому времени.

Сборную России на этом старте представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Андрей Мельниченко.

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

ЧМ по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта.

Подробнее о чемпионате мира по лыжным видам спорта можно прочитать здесь: составы сборных, расписание соревнований.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция гонки в Оберстдорфе на сайте «СЭ»