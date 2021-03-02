Йохауг опасается американок и россиянок на ЧМ в Оберстдорфе

Норвежская лыжница Тереза Йохауг в интервью Dagbladet 1 марта поделилась ожиданиями от будущих гонок на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Кто может удивить? Россиянки с американками, которые пока ничего не выиграли. Они могут изменить расклад сил на чемпионате мира. Уже не первый сезон они выступают на хорошем уровне, и в своей лучшей форме это очень сильные сборные», — считает Йохауг.

По состоянию на 2 марта, женская сборная России не выиграла ни одной медали на чемпионате мира.

Сегодня состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км «коньковым» стилем. Российскую команду представят Юлия Ступак (№36), Мария Истомина (39), Наталья Непряева (42) и Татьяна Сорина (44). Старт гонки запланирован на 15.15 (мск).

Тереза Йохауг — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и 11-кратная чемпионка мира.

ЧМ по лыжным видам спорта: женская гонка «коньком» на 10 км. Онлайн