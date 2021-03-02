ЧМ по лыжным гонкам, женская индивидуальная гонка: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 2 марта, в немецком Оберстдорфе состоится женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Начало — в 15.15 по московскому времени.

Сборную России на этом старте представят Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Подробнее о чемпионате мира по лыжным видам спорта можно прочитать здесь: составы сборных, расписание соревнований

ЧМ по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Оберстдорфе на сайте «СЭ»