Норвежские СМИ не понимают, что случилось с российскими лыжницами на ЧМ

Норвежский портал Dagbladet 1 марта опубликовал материал о чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии, где коснулся и выступления российских спортсменок.

Автора публикации удивляет тот факт, что российские и американские лыжницы, которые лидируют в общем зачете Кубка мира, никак себя не могут проявить на мировом первенстве.

«Пять из первых шести лыжниц — россиянки и американки, но на чемпионате мира доминируют совсем другие страны. Что случилось? Россиянки тут постоянно плачут и отказываются общаться со СМИ», — сообщается в материале.

По состоянию на 2 марта, женская сборная России не выиграла ни одной медали на чемпионате мира.

Сегодня состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км «коньковым» стилем. Российскую команду представят Юлия Ступак (№36), Мария Истомина (39), Наталья Непряева (42) и Татьяна Сорина (44). Старт гонки запланирован на 15.15 (мск)

ЧМ по лыжным видам спорта: женская гонка «коньком» на 10 км. Онлайн