Вяльбе оценила возможность участия Устюгова в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила возможность участия Сергея Устюгова в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Ранее мы обсуждали, приблизительно думали, кто где побежит. Это и логично, спортсменам и тренерам нужно готовиться к этим гонкам. Не было пока возможности сразу Сергея куда-то рассмотреть, хотя я говорила, что если он выиграет спринт, то он может сказать, что хочет бежать еще что-то. Но так не случилось, поэтому я согласилась сама с собой и со всеми, что сначала нужно посмотреть гонки. Безусловно, состояние Сергея сейчас не на 100 процентов боевое, его выбили падение перед турниром и травмы», — цитирует «РИА Новости» Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе проходит с 25 февраля по 7 марта. Мужской командный спринт состоится в воскресенье, 28 февраля.