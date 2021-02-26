Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Вяльбе оценила возможность участия Устюгова в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам

12:13
Теги:

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила возможность участия Сергея Устюгова в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Ранее мы обсуждали, приблизительно думали, кто где побежит. Это и логично, спортсменам и тренерам нужно готовиться к этим гонкам. Не было пока возможности сразу Сергея куда-то рассмотреть, хотя я говорила, что если он выиграет спринт, то он может сказать, что хочет бежать еще что-то. Но так не случилось, поэтому я согласилась сама с собой и со всеми, что сначала нужно посмотреть гонки. Безусловно, состояние Сергея сейчас не на 100 процентов боевое, его выбили падение перед турниром и травмы», — цитирует «РИА Новости» Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе проходит с 25 февраля по 7 марта. Мужской командный спринт состоится в воскресенье, 28 февраля.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210226/vyalbe-1599061414.html

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир