Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Тренер сборной Норвегии: «Большунов помог нам в спринте, ему нужно больше стараться»

12:49
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
Теги:

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен поделился впечатлениями от спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Большунов очень помог нам, мы этому рады. Я понимаю, что ему нужно больше стараться. Часто бывает, что спортсмены мощно выглядят на пути к финалу. Ему нужно пытаться дальше», — приводит слова Монсена Dagbladet.

Весь пьедестал в спринте оказался за норвежцами. Победу одержал Йоханнес Хесфлот Клебо, вторым стал Эрик Вальнес, замкнул тройку Ховард Солос Теугбель. Россиянин Александр Большунов стал четвертым.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
29
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир