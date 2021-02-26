Тренер сборной Норвегии: «Большунов помог нам в спринте, ему нужно больше стараться»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен поделился впечатлениями от спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Большунов очень помог нам, мы этому рады. Я понимаю, что ему нужно больше стараться. Часто бывает, что спортсмены мощно выглядят на пути к финалу. Ему нужно пытаться дальше», — приводит слова Монсена Dagbladet.

Весь пьедестал в спринте оказался за норвежцами. Победу одержал Йоханнес Хесфлот Клебо, вторым стал Эрик Вальнес, замкнул тройку Ховард Солос Теугбель. Россиянин Александр Большунов стал четвертым.