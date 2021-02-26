Стал известен состав сборной Норвегии в мужском и женском скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной Норвегии 26 февраля объявил составы женской и мужской команд на скиатлон в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорф (Германия).

У женщин на старт выйдут Тереза Йохауг, Хайди Венг, Хелене Фоссесхолм, Анне Калво и Лотта Венг. Женский скиатлон состоится в субботу, 27 февраля, начало — в 13.45 (мск).

У мужчин в гонке примут участие Шур Рете, Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн, Симен Крюгер. Мужской скиатлон также состоится в субботу, 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.