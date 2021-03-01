Тренер норвежцев раскритиковал поведение Большунова после финиша в командном спринте на ЧМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен 28 февраля в интервью NRK раскритиковал поведение россиянина Александра Большунова после финиша в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«В нашей команде такие моменты исключены. Это просто нереально, не хочу и думать о том, какие последствия могли бы быть. В Норвегии лыжники не поступают так, как Большунов», — заявил Монсен.

По окончании спринта Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

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