Чемпионат мира в Оберсдорфе в самом разгаре, и на данный момент у нашего лидера Александра Большунова есть две медали: золото в скиатлоне и бронза в командном спринте вместе с Глебом Ретивых. Но Большунов на этом останавливаться не намерен.

— в каких гонках Россия сможет пополнить свой золотой запас?

— хватит ли Большунову сил на все гонки чемпионата мира?

— как в мужской эстафете можно будет бороться с грозными норвежцами?

— почему остальная часть мужской сборной оказалась не готова к чемпионату мира?

Все эти темы в традиционном лайве в 12.00 на YouTube-канале «СЭ» обсудят Наталья Марьянчик и Дмитрий Кузнецов, а также — на прямой связи из Оберсдорфа — Владимир Иванов!