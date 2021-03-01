Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира? Live про лыжный ЧМ — в 12.00
09:00
Чемпионат мира в Оберсдорфе в самом разгаре, и на данный момент у нашего лидера Александра Большунова есть две медали: золото в скиатлоне и бронза в командном спринте вместе с Глебом Ретивых. Но Большунов на этом останавливаться не намерен.
— в каких гонках Россия сможет пополнить свой золотой запас?
— хватит ли Большунову сил на все гонки чемпионата мира?
— как в мужской эстафете можно будет бороться с грозными норвежцами?
— почему остальная часть мужской сборной оказалась не готова к чемпионату мира?
Все эти темы в традиционном лайве в 12.00 на YouTube-канале «СЭ» обсудят Наталья Марьянчик и Дмитрий Кузнецов, а также — на прямой связи из Оберсдорфа — Владимир Иванов!
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