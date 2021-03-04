В Норвегии шокированы выступлением женской сборной Швеции в эстафете на ЧМ

Эксперт норвежского телеканала NRK Ян Пост 4 марта во время женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта был шокирован ходом Шарлотты Каллы на втором этапе.

«Посмотри, как падает скорость Каллы! Это просто шок, сенсация. Если это не травма спины, то я не знаю, как это объяснить», — обратился Пост к своему коллеге по репортажу Торгейру Бьорну.

33-летняя Калла бежала «классическим» стилем на втором этапе у сборной Швеции и за 5 км уступила лидеру полторы минуты. Суммарное отставание Швеции от Норвегии и России перед третьим этапом составляло минуту и 40 секунд. В итоге шведки финишировали шестыми.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, второе место у россиянок, третьими финишировали финки. Для российских девушек это первая медаль на турнире.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе