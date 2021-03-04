Норвежка Фоссесхольм рассказала о преимуществе над Россией в эстафете на ЧМ

Норвежская лыжница Хелена Фоссесхольм 4 марта в интервью NRK прокомментировала победу сборной Норвегии в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Скажу честно: накануне гонки у меня в голове прокручивалось очень много сценариев, но я и мечтать не могла, что у меня будет такое большое преимущество над Непряевой. Это было невероятно круто, рада, что удалось выиграть», — призналась Фоссесхольм.

19-летняя норвежка была финишером команды в женской эстафете. На последний этап Фоссесхольм отправилась с преимуществом в 20 секунд от Натальи Непряевой, а на финише привезла россиянке 26 с половиной секунд. Россия стала второй и добыла первую награду на турнире в женской части программы, третьими стали финки.

Для Фоссесхольм это первая золотая медаль на чемпионатах мира.

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