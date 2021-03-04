Сервисмен сборной Швеции отреагировал на ход Каллы в эстафете на чемпионате мира

Сервисмен сборной Швеции, имя которого не называется, в интервью NRK 4 марта прокомментировал ход Шарлотты Каллы на втором этапе женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Мне сложно объяснить, почему все так вышло. Мы готовили ей лыжи так, как и Сундлинг, которая бежала на первом этапе. Что нам говорят спортсмены после таких гонок? Как сказать. Когда побеждаем, то стреляют в потолок пробки от шампанского, когда проигрываем, сидим все вместе плачем. Сегодня сборная Швеции в яме», — признался сервисмен.

33-летняя Калла бежала «классическим» стилем на втором этапе у сборной Швеции и за 5 км уступила лидеру полторы минуты. Суммарное отставание Швеции от Норвегии и России перед третьим этапом составляло минуту и 40 секунд. В итоге шведки финишировали шестыми.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, второе место у россиянок, третьими финишировали финки. Для российских девушек это первая медаль на турнире.

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