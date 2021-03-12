В FIS заявили о неизбежности в будущем эпизодов, похожих на борьбу Большунова и Клебо в марафоне

Технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Аллан Серрано в интервью VG 12 марта объяснил, почему финишные концовки в контактных гонках в будущем будут заканчиваться скандалами.

В качестве примера Серрано вспомнил эпизод борьбы Йоханнеса Клебо и Александра Большунова в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Никому никогда не хочется, чтобы любой турнир или конкретный старт заканчивались скандалом. Но как изменить правила, чтобы подобные стыки, как у Большунова и Клебо, прекратились? Я не вижу такой возможности, просто нельзя взять и дописать в дополнении, чтобы четко все было ясно спортсменам», — считает Серрано.

7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.

9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.