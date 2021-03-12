Губерниев отреагировал на текст «СЭ»: «Говорил же, рейтинг лыж взлетит до небес»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 12 марта в своем Telegram-канале отреагировал на публикацию автора «СЭ» Дмитрия Кузнецова о росте рейтинга просмотров лыжных гонок.

В публикации «Спартак» и Загитова уже не те? Большунов и Клебо рвут по рейтингам и футбол, и фигурное катание" автор приводит статистику просмотров на ТВ чемпионата мира по лыжным видам спорта, этапов «Тур де Ски» и этапов Кубка мира по лыжным гонкам, сравнивая их со зрительским интересом к фигурному катанию и футболу. Как показывают цифры, преимущество на стороне лыж.

Губерниев, который комментировал лыжные гонки, высказался о новом материале «СЭ».

«Говорил же, плотно возьмусь за лыжные гонки — и рейтинг взлетит до небес», — написал Губерниев.

На ЧМ по лыжным видам спорта сборная России выиграла пять медалей: золото Александра Большунова в скиатлоне, две серебряные награды в эстафетах, серебро Большунова в марафоне и бронза в мужском командном спринте (бежали Александр Большунов и Глеб Ретивых).