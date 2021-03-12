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Дедушка Клебо прокомментировал итоги марафона на ЧМ в Германии

17:27
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Коре Клебо, дедушка норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, 12 марта в интервью NRK прокомментировал выступления внука в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Как сложился для Йоханнеса марафон? Да что сказать, раньше он вообще его не любил, редко бегал и не попадал даже в десятку сильнейших. Думаю, со временем 50 км могут стать одной из любимых дисциплин внука», — признался Коре Клебо.

7 марта на финишной прямой марафона Александр Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.

9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.

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