Тренер лыжной сборной России прокомментировал заклеивание национальной символики на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что не видит никаких проблем в заклеенных символах страны на чемпионате мира.

«Нам ничего не должны объяснять, нам как сказали, мы так и сделали. Ничего страшного в этом нет, автобусы постоят заклеенными. Никаких проблем в этом не видим. Условия хорошие, все супер, погода хорошая, жалоб нет», — цитирует ТАСС Сорина.

В субботу, 20 февраля, научный сотрудник ФЛГР Анатолий Волков в Instagram показал, как организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе закрыли всю символику на транспорте сборной России.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за нарушений антидопинговых правил запретил России выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом и гимном до 16 декабря 2020 года.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.