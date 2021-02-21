Сергей Устюгов упал и получил ушибы во время контрольной гонки на трассе ЧМ

Научный сотрудник Федерации лыжных гонок России Анатолий Волков написал в Instgaram, что член сборной России Сергей Устюгов не сумел завершить контрольную гонку на трассе чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Сергей упал на спуске на первом круге, после чего сразу же завершил гонку. Отделался небольшими ушибами. В целом все нормально, не беспокойтесь, — написал Волков. — Спуски здесь, конечно, довольно опасные, особенно когда спортсмены вынуждены проходить их на деревянных ногах после километрового подъема.

Денис Спицов сегодня, кстати, тоже прилично кувыркнулся со спуска и сломал палку. И Сергей Ардашев тоже падал. В общем, трасса тут веселая".

Чемпионат мира в Германии стартует 24 февраля.