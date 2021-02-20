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Вяльбе осудила решение FIS провести финал лыжного кубка мира в Норвегии

12:58
Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала несправедливым решение Международной федерации лыжного спорта (FIS)провести финал кубка мира в Норвегии.

«Норвегия, которая отказалась проводить этапы Кубка мира, получила финал. Честно сказать, это было как-то не очень. Я понимаю, у FIS есть спонсор норвежский, но это все равно несправедливо и неправильно. Норвегии отдается приоритет», — цитирует «РБК-Спорт» Вяльбе.

Напомним, этапы кубка мира в норвежском Хольменколлене и Лиллехаммере должны были пройти с 12 по 14 марта и с 19 по 21 марта соответственно, но отменились из-за нового протокола безопасности, введённого по причине пандемии коронавируса. Позднее, в FIS заявили, что Финал Кубка мира по лыжным гонкам 2020/21, вместо Китая примет норвежский Лиллехаммер с 19 по 21 марта.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/602e94cd9a7947a0a1c7196a?ruid=uUjlA2Aw1RQu33X8A9B6Ag==

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