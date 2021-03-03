Трехкратный призер Олимпиады из Финляндии предсказал победу Большунова в «разделке»

Бывший финский лыжник Яри Исомется 3 февраля в интервью Uutiset предсказал победу Александру Большунов в мужской гонке на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Большунов точно будет сражаться с остальными. Женская гонка показала, насколько сложная трасса. Результаты лыжниц очень сильно различались из-за этого. Нужно уметь работать на такой трассе, и у Александра это должно получиться лучше всего», — считает Исомется.

Яри Исомется — трехкратный призер Олимпийских игр и четырехкратный призер чемпионатов мира.

На текущем турнире 24-летний россиянин стал чемпионом мира в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте.

В среду 3 марта на чемпионате мира пройдет мужская гонка с раздельным стартом. Лыжники пробегут свободным стилем 15 км дистанции. Начало — в 15.15 (мск).

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