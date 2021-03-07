Свищев: «Российские лыжники подошли к ЧМ в роли мальчиков для битья»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался по поводу выступления сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам.

«К сожалению, вместо того, чтобы восхищаться борьбой сильнейших за победу, спорт превратился в противостояние стран. Мы за чистый спорт, где должен побеждать сильнейший. Противостояние Большунова и Клебо стало некой интригой с чередой скандалов, претензий, обоюдных обвинений, которые выливаются в дисквалификации и штрафы. Наши ребята подошли к соревнованиям в роли мальчиков для битья, у них отняли флаг, гимн, национальные символы.



Мы поздравляем федерацию и команду в лице Елены Вяльбе с таким количеством медалей. Эти награды стоят дорогого в особенных условиях, условиях дискриминации с точки зрения спортивных санкций», — цитирует Свищева ТАСС.

На ЧМ в Оберстдорфе российские лыжники завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награду. Сегодня, 7 марта, в марафоне Александр Большунов финишировал третьим, но норвежец Йоханнес Клебо, занявший первое место, был дисквалифицирован за инцидент, связанный с россиянином. Таким образом, Большунову была присуждена серебряная медаль.

Напомним, на финишной прямой Клебо не по правилам вел борьбу с Большуновым, из-за чего у российского спортсмена сломалась лыжная палка.