Путин поздравил Большунова с серебряной медалью в последней гонке ЧМ

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент России поздравил российского лыжника Александра Большунова с серебряной медалью на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 км Александру Большунову. Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки», — цитирует Пескова ТАСС.

Сегодня, 7 марта, в марафоне на чемпионате мира в борьбе за первое место в финишном коридоре столкнулись Большунов и норвежец Йоханнес Клебо. У российского лыжника в результате сломалась палка, и он, не имея возможности нормально отталкиваться, пропустил вперед не только Клебо, но и другого норвежца — Эмиля Иверсена. После завершения гонки российская сторона подала протест, и Йоханнес был дисквалифицирован. Золото перешло к Иверсену, а Большунову досталось серебро.