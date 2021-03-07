«Локомотив» поддержал Александра Большунова

Футбольный клуб «Локомотив» в соцсетях поддержал российского лыжника Александра Большунова.

На финишной прямой марафона лидировавший Большунов в столкновении с норвежцем Йоханнесом Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и его соотечественника Эмиля Иверсена вперед. Россияне подали протест, который удовлетворили. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.