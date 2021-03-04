Ступак рассказала о бешеном настрое перед эстафетой на чемпионате мира

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала результаты женской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

4 марта сборная России завоевала серебро, победила Норвегия, Финляндия — третья. Российскую команду представляли Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Сейчас какое-то опустошение. Столько страдали ради этой медали. Хотя организаторам большой минус за очень грустную атмосферу на церемонии. На медальную, наверное, придем со своей колонкой, — сказала Ступак. — Сегодня все выходили максимально заряженными. Желание было просто бешеное. И очень нервничала после того, как пробежала свой этап. Это спорт, и до самого финиша случиться может все что угодно. Вчера после общего собрания мы сами посидели вчетвером. Поговорили своим языком. Это проще».

Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. 5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета. Начало — в 15.15 мск.