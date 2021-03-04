Фантастическое серебро! Женская эстафета стала второй и заставила Вяльбе плакать

Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева сенсационно завоевали второе месте в эстафете на чемпионате мира.

Чемпионат мира. Женщины

Эстафета 4 х 5 км

1. Норвегия (Тирил Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм) — 53.43,2

2. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) — отставание 26,6

3. Финляндия (Ясмин Йенсуу, Йоанна Матинтало, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) — 46,2

4. США (Хайли Суирбул, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — 47,0

5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — 1.06,4

6. Швеция (Юнна Сундлинг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон) — 2.00,0

Медалей от наших девчонок ждали, и не без оснований. Россиянки были бронзовыми призерами и на Олимпийских играх в Пхенчхане, и на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде. Норвежки и шведки на бумаге казались сильнее, а вот все остальные команды явно были нам по зубам.

По сравнению с последним чемпионатом мира у нас в составе были сразу две дебютантки — Яна Кирпиченко и Татьяна Сорина. Обе в Оберстдорфе находятся в прекрасной форме: Сорина по результатам вообще лидер команды, а Кирпиченко в скиатлоне обошла и Ступак, и Непряеву. Пожалуй, впервые за последние годы у нас получилась эстафета вообще без слабых мест. Если бы еще не травма Непряевой, из-за которой она пока не в лучших кондициях...

Интересно, что в теории все четыре наших лыжницы предпочитают классический стиль. Но мест в классике только два, поэтому туда поставили дебютантку Кирпиченко и Ступак. Номинально сильнейшую Сорину направили на третий этап, где ей предстояла битва с самой Терезой Йохауг, а финишировала Непряева — лучший спринтер в команде.

Сорина вцепилась в Йохауг и не проиграла

Кирпиченко со своей миссией на первом этапе справилась замечательно, передав эстафету в группе лидеров вместе с норвежкой и чешкой. Всего на пяти километрах дистанции она сумела привезти 10-секундный отрыв от сборной Швеции, одного из главных претендентов на золото. От конкурентов в борьбе за бронзу — немок и американок — нас отделяло порядка 13-14 секунд. Это отличный задел. Кирпиченко удалось главное — удержаться в отрыве всего из трех команд. Ступак оставалось закрепиться в этой группе и по возможности не подпускать остальных.

Для Ступак эта эстафета оставалась единственным шансом завоевать медаль на этом чемпионате мира. После обиднейшего четвертого места в командном спринте Юлия была явно не готова уезжать из Оберсдорфа без награды. И взялась за дело с самого начала этапа: встала вперед и стала тащить. Норвежка Хайди Венг отставать не собиралась, а вот отрыв от остальных рос на глазах. Отстала чешка, Шарлотту Каллу из сборной Швеции вырубило настолько, что на финише этапа она уступила уже 1.40. Такого фиаско от действующих чемпионок мира не ждал никто.

Ступак в итоге отправила на этап Татьяну Сорину почти вплотную с норвежками. Сорина против Йохауг — о такой дуэли мы перед эстафетой могли только мечтать. Татьяна встала перед выбором: броситься догонять Йохауг и бороться за золото или спокойно идти своим темпом, с тем чтобы не упустить хотя бы серебро.

И Татьяна разложилась просто гроссмейстерски. Доставать Йохауг она не стала, но шла на небольшом отдалении, держа ее в зоне видимости. Как ни старалась Тереза, как ни взвинчивала темп на подъемах, но Сорина не отставала!

За пять километров Йохауг удалось выиграть у Татьяны всего 19 секунд. По меркам Йохауг, которая в иные времена привозила всем по минуте, это ничто. Зато финки с американками, которые боролись за третье место, темпа Йохауг не выдержали. И Сорина привезла Непряевой почти минуту отрыва от ближайших преследовательниц. Не эстафета, а мечта.

Непряева заставила поволноваться

Невероятно, но Россия сохраняла даже шансы на золото! Во всяком случае, Непряева в ее лучшей форме явно сильнее Фоссесхольм и способна отыграть у нее 20 секунд. 19-летняя норвежка, безусловно, очень талантлива, но ее время все-таки еще не пришло. В Оберстдорфе она ничего сверхъестественного не показывала, в личных гонках не заезжая даже в топ-6. Норвежцы вообще поставили Фоссесхольм на финишный этап, скорее всего, в расчете на большой отрыв от Йохауг. Обычно после третьего этапа Терезы финишеру можно брать флаг и праздновать победу чуть ли не со старта. Но это был совсем не тот случай. Впервые в современной истории россиянки боролись за победу в эстафете с норвежками!

Будь Непряева в своей форме образца хотя бы начала сезона — битва за золото точно бы состоялась. Но, к сожалению, перелом кисти не позволил Наталье полноценно подготовиться к этому чемпионату мира. На втором круге Непряевой стало совсем тяжело, и тут уже стало тревожно даже за второе место. К счастью, задел перед финками и американками после предыдущих этапов был слишком велик, и Джессика Диггинс с Кристой Пармакоски, хоть и были явно свежее Непряевой и даже Фоссесхольм, разбирались только между собой за бронзу. Выиграла, кстати, финка, хотя именно Диггинс лидировала на всех подъемах.

Ну а наши девчонки завоевали серебро, первое за очень много лет! Так что без медалей наша женская команда с чемпионата мира не уедет. И потенциал у сборной с прицелом на Олимпиаду огромный. Будет в своей оптимальной форме Непряева, наберутся опыта Сорина и Кирпиченко — и еще неизвестно, как закончится борьба с норвежками в Пекине-2022. Не зря же президент федерации Елена Вяльбе заплакала после финиша.