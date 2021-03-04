«Вяльбе первая вселила в меня надежду после перелома руки». Непряева — о серебре ЧМ

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала результаты женской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

4 марта сборная России завоевала серебро, победила Норвегия, Финляндия — третья. Российскую команду представляли Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Юля (Ступак. — Прим. Ред. „СЭ“) у нас ответственная за моральный дух в команде. Она нас вчера собрала, и мы хорошо поговорили. На своем этапе сегодня я старалась проходить гонку с холодной головой. Понимала, что растерять такой колоссальный отрыв не имею права. Догнать тоже было сложно, все-таки у норвежек бежала не какая-то обычная девчонка, — сказала Непряева. — Когда произошло это падение в Фалуне, первой, кто вселил в меня надежду, была Елена Валерьевна. Она спросила: „А что ты сопли распускаешь? Завтра летишь на операцию, а послезавтра — на сбор. Тут даже обсуждать нечего“. Колоссальная поддержка была от Юрия Викторовича. Он уверял, что к чемпионату мира я подойду в нормальном состоянии. В итоге получилось не то, что я планировала. Но чуда не могло произойти».

«Хотя сегодня — произошло», — возразила Ступак.

Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. 5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета. Начало — в 15.15 мск.