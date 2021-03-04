Сорина: «Еще летом хотела медаль чемпионата мира, иначе зачем все это?»

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала результаты женской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

4 марта сборная России завоевала серебро, победила Норвегия, Финляндия — третья. Российскую команду представляли Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Была задача не кинуться за Йохауг. Но сначала эмоции захлестнули. И только на середине подъема я поняла, что нужно идти своим темпом. Потому что были случаи, когда тут „капали“ именно на подъемах, — и нельзя было наступить на те же грабли. На финише я отработала на максимуме, но и Тереза там не пешком шла, — сказала Сорина. — Еще летом в душе у меня был настрой: обязательно нужно бежать на ЧМ. Больше того, хотелось медаль. Иначе зачем все это? Зачем возвращаться после родов и оставлять ребенка дома — чтобы занимать 20-е места? Нет. У меня еще большой резерв в техническом плане. На спусках я проигрываю соперницам очень много. Так что летом будет над чем поработать».

Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. 5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета. Начало — в 15.15 мск.