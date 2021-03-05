Сборная России ушла в отрыв в 45 секунд на первом этапе мужской эстафеты ЧМ-2021
15:47
Лыжник сборной России Алексей Червоткин пробежал первый этап эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе с большим отрывом от соперников.
Преимущество над ближайшими преследователями — командами Финляндии и Франции — составило 44,7 секунды.
Норвежский лыжник Пол Голберг проиграл россиянину 56 секунд.
На следующих этапах эстафеты за сборную России выступают Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.
Онлайн трансляция мужской эстафеты в Оберстдорфе на сайте «СЭ».
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