Сборная России ушла в отрыв в 45 секунд на первом этапе мужской эстафеты ЧМ-2021

Лыжник сборной России Алексей Червоткин пробежал первый этап эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе с большим отрывом от соперников.

Преимущество над ближайшими преследователями — командами Финляндии и Франции — составило 44,7 секунды.

Норвежский лыжник Пол Голберг проиграл россиянину 56 секунд.

На следующих этапах эстафеты за сборную России выступают Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

Онлайн трансляция мужской эстафеты в Оберстдорфе на сайте «СЭ».