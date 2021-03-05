Крюков рассказал, что Covid-19 не позволил спринтерам команды Китая по лыжным гонкам приехать на ЧМ

Тренер Никита Крюков сообщил, что пандемия коронавируса не позволила спринтерской группе сборной Китая по лыжным гонкам приехать на чемпионат мира в Оберстдорфе.

«Планы постоянно меняются, в них вмешивается ковидная ситуация. Если бы не она, то мы бы приехали на чемпионат мира и другие европейские старты. Пока сидим здесь.

При этом я бы не сказал, что с командной произошло чудо, было бы неправдой говорить, что мы бы всех обыграли, если бы приехали. Ребята не так давно бегают на лыжах или впервые на них встали, им пока даже смотреть тяжело на мировой уровень, который демонстрируют Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Но постепенно готовимся», — цитирует Крюкова ТАСС.

Напомним, российский специалист был приглашен готовить китайских лыжников к домашней Олимпиаде, которая в 2022 году пройдет в Пекине.