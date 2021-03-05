Россия упустила отрыв в 45 секунд на втором этапе эстафеты ЧМ-2021 и отстает на 23,6

На втором этапе мужской эстафеты 4х10 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) российский лыжник Иван Якимушкин не сумел удержать 45 секунд лидерства. Такой отрыв был у команды после передачи эстафеты Алексеем Червоткиным.

После двух этапов Россия идет шестой, отставая на 23,6 секунды от лидера — Норвегии (время после двух этапов — 55.25,7). Вторая — команда Финляндии (+0,4), третья — Швейцарии (+12,8).

За Норвегию на втором этапе выступал Эмиль Иверсен.

Третий этап у сборной России бежит Артем Мальцев. Последним будет стартовать Александр Большунов. Среди его соперников — норвежец Йоханнес Клебо и финн Йони Мяки.

Онлайн мужской эстафеты на чемпионате мира