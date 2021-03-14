Ретивых объяснил, когда сборная России сможет бороться с норвежцами

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 в командном спринте Глеб Ретивых в интервью «СЭ» после победы в казанском лыжном марафоне рассказал о том, за счет чего сборная России может претендовать на победу над командой Норвегии.

«Чтобы бороться с норвежцами сборная России должна быть на одном уровне с Большуновым. Тогда да, мы будем биться с ними. А сейчас как с ними бороться, когда все сильные? У них шесть человек и каждый раз вся шестерка в группе лидеров. Заканчивается гонка — и у них первое место, второе, пятое, шестое, седьмое. С такой командой надо, чтобы не один Саня бился, а вся команда, чтобы ему помогали. Здесь уже нам надо прибавлять, одному Большунову тяжело», — считает Ретивых.

(Рустам Имамов)

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