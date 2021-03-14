Во время гонки преследования на 30 км среди женщин в финале Кубка мира произошел курьезный момент.

Снегоход с оператором подъехал слишком близко к группе преследования и мешал лыжницам. Финской спортсменке Кристе Пярмякоски пришлось отгонять снегоход.

Победительницей гонки преследования стала норвежка Хейди Венг, серебро завоевала шведка Эбба Андерссон, замкнула тройку россиянка Юлия Ступак.