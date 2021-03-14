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Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Финской лыжнице пришлось прогонять снегоход во время гонки преследования — он ехал слишком близко и мешал спортсменкам

11:53

Во время гонки преследования на 30 км среди женщин в финале Кубка мира произошел курьезный момент.

Снегоход с оператором подъехал слишком близко к группе преследования и мешал лыжницам. Финской спортсменке Кристе Пярмякоски пришлось отгонять снегоход.

Победительницей гонки преследования стала норвежка Хейди Венг, серебро завоевала шведка Эбба Андерссон, замкнула тройку россиянка Юлия Ступак.

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