Интервью призера ЧМ-2021 — о лайке Йоханнесу Клебо и тактике спринтеров в марафоне.

Вчера в Казани состоялся лыжный марафон. Гонка входит в серию соревнований Russia Loppet и собирает как спортсменов-любителей, так и профессионалов. Самым именитым участником гонки на 50 км стал призер чемпионатов мира Глеб Ретивых. В Казань Глеб приехал практически сразу после ЧМ в немецком Оберстдорфе, где стал третьим по итогам командного спринта вместе с Александром Большуновым. В Казани Ретивых победил, но победа не была для него легкой. Первое место он выгрызал в финишном створе, а по ходу дистанции думал над тем, чтобы сойти с трассы. В разговоре со «СЭ» после победы Глеб рассказал, как спринтерам готовиться к марафонам, оценил действия Йоханнеса Клебо на чемпионате мира и поделился мнением о росте популярности лыжных гонок в России.

Думал сойти с дистанции, было очень тяжело

— Почему решили заявиться на казанский марафон? Все-таки это гонка скорее для любителей и полупрофи.

— После чемпионата мира хотел подготовиться получше к чемпионату России. Есть желание получше пробежать скиатлон, поэтому поработать под нагрузками. Сначала поехал на марафон «Европа-Азия» в Первоуральск, потом смотрю по календарю — казанский марафон через неделю. Удобно, решил заявиться.

— Как трассу марафона?

— Казанский марафон проводится много лет, это давняя традиция города, то уже все знают, как надо работать и готовить трассу. Мне в целом все понравилось. Обычный хороший марафон, несмотря даже на то, что гонка была в лесу почти вся, из-за этого трасса возможно узковата для марафона, но в целом на ход гонки это никак не влияло и не мешало. Все ехали спокойно, никто не толкался, в определенный момент можно было обогнать соперников. Пространство для маневров оставалось. Трасса живописная, в красивом лесу. И было приятно здесь пробежать. Два разных круга — один более равнинный, другой с подъемами. Действительно получил удовольствие от этих соревнований.

— А если оценивать уровень конкуренции?

— Здесь в принципе были все самые сильные спортсмены Татарстана, хорошие марафонцы, у которых большой опыт на длинной дистанции — Константин Главатских, Рауль Шакирзянов, многие другие. Всегда на марафонах есть сильные ребята, которые ведут борьбу за общий зачет кубка Russia loppet. Да и в целом никогда нельзя недооценивать соперников, на любых соревнованиях.

— Если честно — бежали в полноги?

— Нет, точно не в полноги. Шел тяжеловато, потому что темп с самого начала пошел быстрый, Артем Николаев вырвался в лидеры и вел за собой. Я даже не всегда справлялся с таким темпом. Было несколько критических моментов, когда думал сняться. Три раза такие мысли у меня точно посетили. И все же я дотерпел, могу себя похвалить. Точно не жалею, не поддался эмоциям, не дал себе слабину. Мне в марафоне важно преодолеть сначала хотя бы половину дистанции, тогда уже морально полегче, а с большими скоростями мне, спринтеру, тяжело начинать. Сегодня ребята растягивали группу лидеров, менялись по ходу дистанции, но темп практически не падал. Так что я точно выдал все что мог, много сил оставил.

— А как правильно работать на такой длинной дистанции, если основная специализация — это спринт?

— Для спринтера важно досидеть до финиша, дожить до него. Так во всех подобных видах спорта, не только в лыжных гонках — и в велоспорте, и в легкой атлетике, в плавании. У кого хорошие финишные качества нужно дотерпеть, при этом сохранив силы на финиш. И уже в концовке выдать все, что у тебя есть. Но все это легко конечно на словах. 50 километров — серьезная дистанция, ее саму по себе не так просто проехать, а в соревновательном режиме с сильными лыжниками — тем более. Но старался как-то экономить силы, чтобы в финише вырваться. Вроде получилось.

На ровном месте меня стали обвинять, что я предатель и поддерживаю Клебо

— В плане экономии сил на марафоне идеальный пример — это финиш Йоханнеса Клебо на чемпионате мира?

— Не сказал бы, что это пример экономии сил. Если смотреть в целом на всю гонку, то он выходил лидировать по ходу дистанции. Не сидел сзади как он обычно любит это делать, показал всем, что очень хорошо готов, специально готовился к марафону, всегда был в группе лидеров. Можно сказать он всю дистанцию шел в высоком темпе, как и Большунов, при этом у них остались силы и на концовку, поэтому ребята выдали такой запоминающийся финиш. Правда в итоге гонка закончилась для них, скажем так, трагически.

— Возможно, стоило как-то перед гонкой договориться с тем же Нисканеном об общей тактике, чтобы остановить гегемонию норвежцев?

— Чтобы бороться с норвежцами сборная России должна быть на одном уровне с Большуновым. Тогда да, мы будем биться с ними. А сейчас как с ними бороться, когда все сильные? У них шесть человек и каждый раз вся шестерка в группе лидеров. Заканчивается гонка — и у них первое место, второе, пятое, шестое, седьмое. С такой командой надо, чтобы не один Саня бился, а вся команда, чтобы ему помогали. Здесь уже нам надо прибавлять, одному Большунову тяжело.

— Решение Клебо отказаться от разбирательств по поводу инцидента на финише — это джентельменский поступок?

— Если честно не очень хочу что-то комментировать по этому поводу, потому что люди у нас как-то сразу начинают злобно реагировать. Помню после гонки Йоханнес выложил у себя фотографию в Instagram, я, не читая даже поста, лайкнул ее. Это было просто банальное уважение к хорошему спортсмену, своему сопернику. Да и фотография красивая, мне понравилась. Его пост я даже не читал. Но люди увидели мой лайк и начали мне писать, что я предатель, поддерживаю Клебо. На ровном месте устроили скандал, начали меня в чем-то обвинять. Что же, их право. Если людям совсем нечем заняться, то пожалуйста. Мне не очень приятно, но это обычная история. Любой человек, если целенаправленно хочет найти гадость, то раскрутит что угодно.

В любом случае эта гонка — уже история и мы до сих пор точно не знаем, что хотел Саша Большунов, что хотел Йоханнес. Главный техделегат FIS после марафона сказал, что у него был разговор с Клебо, но все, что они обсуждали, останется между ними. Может когда-нибудь Йоханнес захочет и расскажет предмет этого разговора, а сейчас нам остается гадать, кто как себя вел, что хотел и как поступал.

— Хейтерские атаки — это же в том числе и показатель популярности вида спорта, разве нет? Во время чемпионата мира лыжные гонки обходили по рейтингам и футбол, и фигурное катание.

— Эта тенденция обозначилась не из-за чемпионата мира. С самого начала зимы лыжи показали себя как главный зимний спорт в стране. Возможно, из-за побед. Спасибо телевидению, что решили показать в полном объеме. Александр Легков на комментаторской позиции стал интересно объяснять, много привносит интересных деталей в репортажи. Здорово смотреть, как лыжные гонки возрождаются, вспоминаем времена СССР, когда зима была безраздельным временем для хоккея и лыж.

— Сами ощущаете эту популярность?

— Нет, вообще спокойно относимся к этому. Мы же не поп-звезды какие-то, обычные спортсмены. За нами толпы фанатов не ходят.

После чемпионате мира почувствовал себя намного лучше

— Этот сезон оцениваете для себя положительно?

— В принципе сезон для меня неплохой, даже хороший. Худшее место у меня было девятое — в Оберстдорфе. Понятное дело, что на ЧМ всегда хочется выступить получше. Когда на каждом этапе Кубка мира ты заезжаешь в призы, приезжать на чемпионате мира девятым... Конечно, это обидно, но главное — я знаю причины, тренер знает тоже. Будем готовиться к Олимпийским Играм, попытаемся что-то изменить в подготовке, чтобы такого больше не случалось.

Елена Валерьевна Вяльбе уже неоднократно говорила, что с ее стороны к спортсменам нет претензий и если мы одна команда, то не может быть виновен кто-то конкретно, допустим я лично или Маркус Крамер. Надо было просто готовиться к чемпионату мира правильно, подводить себя к лучшей форме. Точнее даже не так, мы-то подготовились, но что-то не так было с нашим состоянием. Надо изучать этот вопрос. Если судить по мне, то я намного лучше себя чувствовал уже после ЧМ. Вяльбе как в воду глядела, когда говорила, что после турнира мы будем себя лучше ощущать. Получается опоздали немного, не хватило чуть-чуть нам сил. Были в Оберстдорфе немного задавленными.

— Какие задачи ставите перед собой на чемпионате России?

— Настраиваюсь прежде всего на скиатлон и на эстафету. На остальные гонки мне не особо интересно уделять внимание. Главное получше подготовиться к моим главным стартам.

— Получается больше на 50 километрах вас не ждать?

— Да я, может, был бы и не против, но, если я побегу сначала спринт, потом скиатлон, потом командный спринт, большую эстафету. Четыре тяжелых гонки и после этого еще — на марафон, который стоит в расписании последним... Нет, думаю не особо будет у меня желание на него выходить.