Рете остался доволен четвертым местом Большунова в спринте на ЧМ

Норвежский лыжник Шюр Рете в эфире NRK 25 февраля подвел итог спринта на чемпионате мира в Обертсдорфе (Германия).

«Это очень хорошо, что Большунов дошел до финала и не взял медаль. Он потратил немало сил, и это наверняка скажется в следующих дисциплинах. В Норвегии все понимают, что наш главный соперник как раз он, и бороться на дистанции с Большуновым сложно. Но он голоден до медалей, тем более, у него нет ни одного золота на ЧМ», — заявил Рете.

25 февраля на чемпионате мира состоялась спринтерская гонка, которую выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Большунов приехал к финишу четвертым.

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