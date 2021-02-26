Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Рете остался доволен четвертым местом Большунова в спринте на ЧМ

13:24
Теги:

Норвежский лыжник Шюр Рете в эфире NRK 25 февраля подвел итог спринта на чемпионате мира в Обертсдорфе (Германия).

«Это очень хорошо, что Большунов дошел до финала и не взял медаль. Он потратил немало сил, и это наверняка скажется в следующих дисциплинах. В Норвегии все понимают, что наш главный соперник как раз он, и бороться на дистанции с Большуновым сложно. Но он голоден до медалей, тем более, у него нет ни одного золота на ЧМ», — заявил Рете.

25 февраля на чемпионате мира состоялась спринтерская гонка, которую выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Большунов приехал к финишу четвертым.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир