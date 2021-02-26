Отец Большунова считает наказание сына прессингом перед чемпионатом мира

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, считает дополнительное наказание сына спланированным давлением на спортсмена перед чемпионатом мира.

«Накануне чемпионата мира они выступают с таким заявлением, чтобы оказать психологическое давление, постараться придержать его. После того случая прошло уже много времени, ничего не сообщалось, но перед чемпионатом мира решили его еще раз попрессовать. Считаю это решение неправильным. Наши спортсмены постоянно сталкиваются с предвзятым отношением, даже Елена Валерьевна Вяльбе говорит о двойных стандартах при вынесении решения по тому или иному инциденту: нас наказывают, других — нет. Это неправильно, все это выглядит некрасиво», — рассказал ТАСС Большунов-старший.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. 25 февраля, перед началом первых гонок на чемпионате мира, стало известно о дополнительном наказании Большунова за январский инцидент с финским лыжником Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Спортсмену назначили испытательный срок на весь чемпионат мира. В случае нарушения правил, лыжнику грозит отстранение на две гонки.