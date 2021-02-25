Норвежец Йоханнес Клебо выиграл золото в спринте на ЧМ в Оберстдорфе. Вторым и третьим стали еще два представителя Норвегии — Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.

Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвертым и пятым.

Лыжные гонки

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,66

3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 0,80

4. Александр Большунов (Россия) — 5,92

5. Сергей Устюгов (Россия) — 17,41

6. Оскар Свенссон (Швеция) — 20,49

Александр Терентьев выбыл в четвертьфинале, Глеб Ретивых — в полуфинале.