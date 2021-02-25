Йоханнес Клебо выиграл золото в спринте на ЧМ в Оберстдорфе, Большунов и Устюгов — четвертый и пятый
15:13
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл золото в спринте на ЧМ в Оберстдорфе. Вторым и третьим стали еще два представителя Норвегии — Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.
Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвертым и пятым.
Лыжные гонки
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Спринт (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,66
3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 0,80
4. Александр Большунов (Россия) — 5,92
5. Сергей Устюгов (Россия) — 17,41
6. Оскар Свенссон (Швеция) — 20,49
Александр Терентьев выбыл в четвертьфинале, Глеб Ретивых — в полуфинале.
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