Пятикратный олимпийский чемпион Альсгорд назвал дисквалификацию Клебо «самым глупым моментом в истории»

Бывший норвежский лыжник Томас Альсгорд 7 марта в интервью VG прокомментировал дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Дисквалификация Клебо — самое глупое решение в истории. Я такого еще никогда не видел. Это скандал, никакого нарушения со стороны Йоханнеса там не было», — считает Альсгорд.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

Томас Альсгорд — пятыкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и шестикратный чемпион мира.

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