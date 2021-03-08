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Симон Фуркад не понял дисквалификации Клебо

07:18
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Бывший французский биатлонист Симон Фуркад на своей странице в Twitter 7 марта задался вопросом, за что дисквалифицировали норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Посмотрел обзор лыжного марафона на ЧМ. Кто-то может мне объяснить, за что дисквалифицировали Клебо?», — написал француз.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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