Симон Фуркад не понял дисквалификации Клебо

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад на своей странице в Twitter 7 марта задался вопросом, за что дисквалифицировали норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Посмотрел обзор лыжного марафона на ЧМ. Кто-то может мне объяснить, за что дисквалифицировали Клебо?», — написал француз.

Je viens de regarder les images. Quelqu un peut il m expliquer pourquoi Klaebo est disqualifi? ?? ? — Simon Fourcade (@SimonFrk2) March 7, 2021

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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