Шведский эксперт разобрал стык Клебо и Большунова в марафоне на ЧМ

Бывший шведский лыжник, а ныне эксперт местного ТВ, Маттиас Фредрикссон 7 марта в интервью SVT прокомментировал дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«На протяжении всего сезона хватало подобных моментов, но впервые выписана дисквалификация. Что мог сделать Клебо, куда ему деваться? Он ехал вместе с Большуновым, была борьба, оба пытались сохранить скорость. Не думаю, что за такое надо наказывать», — считает Фредрикссон.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

Маттиас Фредрикссон — бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине.