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Шведский эксперт разобрал стык Клебо и Большунова в марафоне на ЧМ

07:38
Йоханнес Клебо финишировал первым в марафоне, но позже был дисквалифицирован. Фото Reuters
Йоханнес Клебо финишировал первым в марафоне, но позже был дисквалифицирован. Фото Reuters
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Бывший шведский лыжник, а ныне эксперт местного ТВ, Маттиас Фредрикссон 7 марта в интервью SVT прокомментировал дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«На протяжении всего сезона хватало подобных моментов, но впервые выписана дисквалификация. Что мог сделать Клебо, куда ему деваться? Он ехал вместе с Большуновым, была борьба, оба пытались сохранить скорость. Не думаю, что за такое надо наказывать», — считает Фредрикссон.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

Маттиас Фредрикссон — бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине.

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