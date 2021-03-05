Непряева пропустит марафон на чемпионате мира

Российская лыжница Наталья Непряева не выйдет на старт субботней гонки на 30 км на чемпионате мира из-за легкого недомогания. Турнир в Оберстдорфе для 25-летней спортсменки завершился досрочно.

«Наталья не будет стартовать, она пожаловалась на заложенность носа и легкое першение в горле. Но это даже не простуда», — приводит ТАСС слова старшего тренера команды Юрия Бородавко. Тренер также отменил, что речь идет не о коронавирусе.

В четверг, 4 марта, Непряева вместе с Юлией Ступак, Яной Кирпиченко и Татьяной Сориной выиграла серебро в эстафетной гонке.