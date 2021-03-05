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Норвежский эксперт назвал Большунова лыжным королем

18:27
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Норвежский эксперт, комментатор телеканала NRK Торгейр Бьерн, 5 марта после победы сборной Норвегии в мужской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе высказался о противостоянии Йоханнеса Клебо и Александра Большунова.

«Сейчас в лыжных гонках есть два короля — Клебо и Большунов. Сегодня мы увидели их здесь на одном этапе эстафеты», — цитирует Бьерна Dagbladet.

Перед последним этапом сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал норвежца, но уступил Клебо в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.

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