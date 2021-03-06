Матвеева назвала успешным чемпионат мира для женщин

Российская лыжница Наталья Матвеева в разговоре с «СЭ» подвела итоги ЧМ-2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе для женской сборной России.

«Я думаю, что этот чемпионат мира стал для девушек успешным. Больше девчонок стали попадать в первую десятку. Не один или два спортсмена борются за медали. У нас есть целый костяк. Есть команда на эстафету, которая не вываливается. За этот чемпионат сделали большой шаг вперед в лыжных гонках. Мы на правильном пути».

Также Матвеева прокомментировала результаты женского масс-старта на 30 километров, в котором лучший результат показала Татьяна Сорина, заняв 9-е место.

«До конца верила, что кто-то из наших сегодня зацепится за медали. Видно, что падение выбило Яну Кирпиченко из колеи. После падения тяжело восстановить дыхание. Таню Сорину подвели лыжи, в какой-то момент она просто выпала. Я думаю, она сегодня хотела реабилитироваться. После эстафеты наоборот должен был быть эмоциональный подъем. Хочется еще и еще», — добавила Матвеева.

Женская сборная России завоевала одну серебряную медаль на этом чемпионате мира.

(Владимир Пушкарев)