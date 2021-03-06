Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал итоги чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе для женщин.

«Я не скажу, что ЧМ стал неуспешным, нет. У женщин есть одна медаль, а это уже хороший результат. Мы знаем, что бывают чемпионаты, где заканчиваем без медалей. Здесь все хорошо. Мужчины прикрывают тыл. Я поставлю твердую четверку за этот чемпионат.

Елена Валерьевна Вяльбе озвучивала медальный план на этот ЧМ, и она планировала 5 медалей, среди которых 1 золотая. На данный момент мы имеем 4 медали и 1 золото. Будем ждать завтрашнего полтинника. Надеемся, что там будет медаль, желательно золотая», — сказал Петухов «СЭ».

Также Петухов прокомментировал выступление российских лыжниц в масс-старте на 30 километров.

«Верил, что Татьяна Сорина завоюет медаль на 10-ке. К сожалению, не вышло. Девочки хорошо провели эстафетную гонку. Хотелось бы, чтобы у нас еще были медали в спринтерских гонках. Девочки подходили к этому ЧМ в хорошей форме, с хорошим настроем, но у каждой была какая-то травма. Яна Кирпиченко хорошо себя показала в эстафете, завоевала медаль. Скажу так, одной медали мало, хотелось бы больше. Это молодые девчонки, которые еще покажут себя на олимпийских играх», — добавил Петухов.

Сегодня, 6 марта, прошла последняя женская гонка на чемпионате мира в Оберстдорфе. По результатам женского масс-старта на 30 км победу одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, заняв 9-е место.

На счету женской сборной России по лыжным гонкам одна серебряная медаль.

(Артем Бухаев)