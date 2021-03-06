Елена Вяльбе попросила не сравнивать ее с Терезой Йохауг

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе попросила не сравнивать ее с норвежкой Терезой Йохауг.

6 марта Йохауг победила в масс-старте на 30 км и стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по количеству золотых медалей мировых первенств Вяльбе.

«Я считаю, что это абсолютно глупая статистика, зачем она нужна народу? Если учесть, что сейчас гонок больше, хотя Йохеуг не все подряд бегает, и я, может, не все бегала... Не хочу ничего сравнивать. Она пишет свою историю, я писала свою, да и все великие лыжницы писали свои истории. Не надо нас ни с кем сравнивать. Честно говоря, мне пофигу, сколько у нее медалей, как она их выигрывает», — сказала Вяльбе РИА Новости.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.