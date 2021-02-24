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Клебо и Иверсен выступят в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

22:13
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Стал известен состав мужской сборной Норвегии на спринтерскую гонку на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. За норвежскую команду побегут пять спортсменов: Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Ховард Тагбол, Эрик Валнес и Пол Гольберг.

Сборную России будут представлять Глеб Ретивых (6-й номер), Александр Терентьев (11-й), Александр Большунов (18-й), Сергей Устюгов (23-й).

Российские лыжники выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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