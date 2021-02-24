Стал известен старт-лист квалификации женского спринта на чемпионате мира

24 февраля на официальном сайте FIS опубликован старт-лист квалификации женского лыжного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

3. Линн Сван (Швеция)

5. Христина Мацокина (Россия)

6. Татьяна Сорина (Россия)

8. Ане Апелквист Стенсет (Норвегия)

11. Йонна Сундлинг (Швеция)

14. Юлия Ступак (Россия)

16. Наталья Непряева (Россия)

19. Лотта Венг (Норвегия)

23. Майя Далквист (Швеция)

24. Юханна Хагстрем (Швеция)

26. Тирил Венг (Норвегия)

27. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

28. Анна Свендсен (Норвегия)

Квалификация начнется в 11.00 по московскому времени. Полный старт-лист опубликован здесь.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе