Клебо: «Кажется, сегодня самый тяжелый день в моей карьере»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение судей о его дисквалификации в марафоне на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

На финишной прямой российский лыжник Александр Большунов шел первым, затем Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт.

В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена.

«Кажется, сегодня самый тяжелый день в моей карьере. Сегодня я чувствовал себя сильным и хорошо контролировал гонку. Дальше вы сами можете видеть, что произошло, и оценить ситуацию.

Буду честным — после сегодняшней гонки у меня много злости и разочарования. Я давно ждал эту гонку, для меня она была главной целью в сезоне. Никогда не чувствовал себя настолько готовым в гонки. так что мои амбиции были высоки. Я знал, что у меня будет шанс на победу.

Сначала Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила меня победителем гонки, а все случившееся назвала просто гоночным инцидентом. Но потом в FIS поменяли мнение, а меня решили дисквалифицировать.

Как понимаете, для меня это было огромным разочарованием. Мне нужно быть осторожным, чтобы не сказать сейчас все, что есть у меня на уме», — написал Клебо.