Серебряный призер ЧМ-2017 Наталья Матвеева прокомментировала «СЭ» инцидент со сломанной палкой Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Йоханнес Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

«Для FIS было тяжело выносить вердикт, потому что инцидент, который произошел в Лахти аналогичный, — сказала Матвеева «СЭ». — Честно, я бы поддержала сегодня Александра Легкова, что надо было давать две золотые медали: Иверсону и Саше Большунову, потому что тот стал третьим только из-за сломанной палки. По-свойски обидно и за Клебо: проехать 50 км, а тут такое произошло, хотя он мог уйти и в другой коридор. Думаю, было бы интересно посмотреть в спруте на Клебо и Большунова. Да, мы радуемся, но Александр, естественно, не рад, он максималист. Так закончить чемпионат мира. Но медаль есть, уже хорошо».

Матвеева считает, что этот инцидент будут еще долго обсуждать и прокручивать. Она добавила, что FIS нужно собирать всех капитанов команд в конце сезона и обговаривать правила, потому что они их диктуют по-разному.

«Если был контакт, это уже нарушение, ты создаешь помеху, а у нас в Лахти был контакт в лыжах. У меня была ситуация, когда не было контакта лыж. Я перестроилась, спортсменка была вообще сзади, но меня поставили на 30-е место, оправдывая это тем, что я якобы голову повернула, перестроилась, спортсменка меня догнала, у нее погасилась скорость. Тем более я объяснила, что повернула голову посмотреть, свободно ли и не мешаю ли никому, а меня все равно сняли. Непонятно: где-то помехи идут, где-то локоть выставляют, где-то лыжи ударяют — и не снимают. Надо этот вопрос поднимать, чтобы всем капитаном было понятно. Самое главное, что FIS отреагировало. Это уже какой-то шажочек», — добавила Матвеева.

(Екатерина Звенигородская)