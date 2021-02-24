Губерниев заявил, что Устюгов пропустит ЧМ по лыжным гонкам
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский лыжник Сергей Устюгов пропустит чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
«Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по лыжам, после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждём и желаем парню здоровья», — написал Губерниев у себя в Telegram-канале.
21 февраля стало известно, что Устюгов упал во время контрольной гонки на трассе в Оберстдорфе. 23 февраля президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе сообщила, что спортсмен может пропустить чемпионат мира.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.
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